Más noticiasEn total se ejecutaron 36.929 viviendas

Los desahucios por orden judicial crecen un 11,3% en 2015

Más de 29.000 familias perdieron su residencia principal, según los datos del Banco de España.

FACUA.org
España-21/07/2016
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Un total de 17.939 viviendas fueron desalojadas por orden judicial en 2015, un 11,3% más que en el año anterior y un 48,6% del total de entregas de viviendas. Son las cifras ofrecidas este miércoles por el Banco de España, que también muestran que unas 29.327 fa

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