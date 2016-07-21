Los desahucios por orden judicial crecen un 11,3% en 2015
Más de 29.000 familias perdieron su residencia principal, según los datos del Banco de España.
FACUA.org
España-21/07/2016
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El Banco de España indica que el número de viviendas desalojadas por orden judicial creció un 11,3% en 2015. | Imagen: flickr.com/popicinio (CC BY-NC-ND 2.0).
Un total de 17.939 viviendas fueron desalojadas por orden judicial en 2015, un 11,3% más que en el año anterior y un 48,6% del total de entregas de viviendas. Son las cifras ofrecidas este miércoles por el Banco de España, que también muestran que unas 29.327 fa