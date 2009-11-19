Los edificios construidos a partir de 2020 tendrán que ser altamente ecológicos
Los edificios públicos deberán cumplir estos requisitos dos años antes y la UE podrá financiar en parte los cambios necesarios para ajustarse a la nueva normativa comunitaria.
FACUA.org
Europa-19/11/2009
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Los edificios construidos a partir del 31 de diciembre de 2020 tendrán que ser altamente ecológicos, tener elevados niveles de ahorro energético y estar alimentados en gran medida por fuentes de energía renovables.
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