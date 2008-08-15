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Los envases de los medicamentos que puedan afectar a la conducción incluirán un símbolo informativo

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está revisando los fármacos para determinar cuáles deberán mostrarlo.

FACUA.org
España-15/08/2008
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Los envases de los medicamentos incluirán un símbolo informativo o pictograma, que se irá incorporando progresivamente, para llamar la atención de los conductores sobre los posibles efectos secundarios de algunos medicamentos sobre la conducción.

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