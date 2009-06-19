Los países de la UE pedirán a Bruselas que estudie medidas para estabilizar el mercado de la leche
El sector se ha visto afectado por la crisis económica y una fuerte caída de los precios y la demanda en los últimos meses.
FACUA.org
Europa-19/06/2009
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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pedirán este viernes a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de medidas para estabilizar el mercado de la leche, sector que se ha visto afectado por la crisis económica y una fuerte caída de los prec