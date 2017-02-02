Los problemas de la sanidad andaluza no se solucionan con dimisiones, valora la marea blanca de Sevilla
La grave situación del Servicio Andaluz de Salud requiere de un cambio radical de políticas que palien las pérdidas de miles de profesionales y los fuertes recortes de presupuesto.
FACUA.org
Sevilla-02/02/2017
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Ante las dimisiones del viceconsejero de Salud de Andalucía, Martín Blanco, y del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Manuel Aranda, la marea blanca en Sevilla, que agrupa a más de 70 organizaciones y colectivos comprometidos con la defensa de la sanida