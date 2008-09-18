Málaga y Granada son las capitales andaluzas con las tarifas de taxis más elevadas
Málaga ha subido este año sus tarifas muy por encima de la media nacional mientras que Cádiz sigue siendo la capital andaluza con los precios más bajos.
FACUA.org
Andalucía-18/09/2008
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