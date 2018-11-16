Marea Blanca en Sevilla aprueba en asamblea su apoyo a las próximas movilizaciones en defensa de la sanidad pública
Hay prevista una huelga en centros de salud de la provincia el 27 de noviembre y una manifestación contra las listas de espera el 10 de diciembre, entre otras.
FACUA.org
Sevilla-16/11/2018
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Una de las manifestaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla en 2018. | Imagen: Marea Blanca en Sevilla
Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, ha acordado en asamblea mostrar su apoyo y acudir a las distintas movilizaciones en defensa de la sanidad pública que tendrán lugar durante noviembre y diciembre.
En primer lugar habrá una huelga de centros