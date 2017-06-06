Marea Blanca en Sevilla debatirá en asamblea movilizaciones contra el colapso crónico de las urgencias
La plataforma se reúne este miércoles para analizar el estado de las urgencias y cómo afectan las vacaciones del personal sanitario a la calidad asistencial y las listas de espera.
FACUA.org
Sevilla-06/06/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, celebrará este miércoles una asamblea general en la que se propondrá un calendario de movilizaciones para denunciar el colapso crónico que sufren los servicios de urgencia de los tres hospitales del