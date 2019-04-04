Marea Blanca en Sevilla insta al gobierno andaluz a solucionar los problemas con las listas de espera
La plataforma considera imprescindible que se cree un sistema transparente y eficaz para que las cifras de pacientes en listas de espera sean objetivas y públicas.
FACUA.org
Sevilla-04/04/2019
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Una de las manifestaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla. | Imagen: Marea Blanca en Sevilla
Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, en coherencia con lo manifestado por la coordinadora andaluza de mareas blancas, plataformas y mesas por la sanidad pública andaluza, ha instado al gobierno andaluz a solucionar los problemas con las listas de espera en los cent