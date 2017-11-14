Marea Blanca en Sevilla reclama partidas presupuestarias para reabrir en 2018 el Hospital Militar
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, pide a la Junta que atienda las reivindicaciones de la sociedad civil, la PNL aprobada en el Parlamento y las mociones de más de una veintena de ayuntamientos.
FACUA.org
Sevilla-14/11/2017
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Una de las manifestaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla. | Imagen: Marea Blanca en Sevilla
Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, reclama a la Junta que destine partidas presupuestarias para reabrir en 2018 el Hospital Militar y atienda así las reivindicaciones de la sociedad civil y la Proposición No de Ley (PNL) que acaba de aprobarse en