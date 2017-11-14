Nuestras accionesTraslada su reivindicación al Defensor del Pueblo

Marea Blanca en Sevilla reclama partidas presupuestarias para reabrir en 2018 el Hospital Militar

La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, pide a la Junta que atienda las reivindicaciones de la sociedad civil, la PNL aprobada en el Parlamento y las mociones de más de una veintena de ayuntamientos.

FACUA.org
Sevilla-14/11/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, reclama a la Junta que destine partidas presupuestarias para reabrir en 2018 el Hospital Militar y atienda así las reivindicaciones de la sociedad civil y la Proposición No de Ley (PNL) que acaba de aprobarse en

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