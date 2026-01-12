Mareas Blancas de Andalucía presenta el documental Salud no responde donde denuncia el deterioro de la sanidad pública andaluza
Esta cinta se proyectará en centros cívicos y espacios públicos en las ocho provincias andaluzas.
Andalucía-12/01/2026
FACUA Andalucía ha estado presente este domingo 11 de enero en la presentación del documental Salud no responde impulsado por las Mareas Blancas de Andalucía. Este trabajo dirigido por Pablo Coca se ha proyectado por primera vez en el Cine Cervantes de Sevilla.