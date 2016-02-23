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Mars retira productos en 55 países tras encontrar trozos de plástico en una barrita de Snickers

Esta operación afecta principalmente a países de Europa, incluido España.

FACUA.org / Agencias
Europa-23/02/2016
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El fabricante estadounidense de dulces y chocolatinas Mars ha solicitado la retirada de millones de unidades de varios de sus productos en cincuenta y cinco países, en su mayoría en Europa, después de que una consumidora alemana encontrase trozos de plástico en una

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