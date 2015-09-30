Nuestras accionesPropietarios de vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat

Más de 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA

A través de la página web FACUA.org/volkswagen. La asociación ultima las primeras denuncias contra las empresas del Grupo Volkswagen en España.

FACUA.org
España-30/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

En sólo cinco días desde su creación, más de 10.000 usuarios de toda España se han unido ya a la plataforma nacional de afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen puesta en marcha por FACUA-Consumidores en Acción.

A la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos