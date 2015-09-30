Más de 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA
A través de la página web FACUA.org/volkswagen. La asociación ultima las primeras denuncias contra las empresas del Grupo Volkswagen en España.
FACUA.org
España-30/09/2015
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En sólo cinco días desde su creación, más de 10.000 usuarios de toda España se han unido ya a la plataforma nacional de afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen puesta en marcha por FACUA-Consumidores en Acción.
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