Más de 15.000 usuarios se han sumado ya a la plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA
El Grupo Volkswagen sigue sin aclarar si la revisión que pretende realizar a los vehículos afectados por su fraude alterará sus prestaciones, reduciendo su potencia o aumentando el consumo de combustible.
FACUA.org
España-04/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción representa ya a más de 15.000 afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de vehículos diésel del Grupo Volkswagen.
La plataforma nacional de #afectadosVolkswagen creada por FACUA contaba este domingo a las 12 hor