Movistar anula 3.900 euros que facturó a una socia de FACUA por navegar desde Serbia, donde nunca estuvo
La compañía le imputó conexiones en un lugar donde el crucero en el que viajaba nunca hizo escala. Tampoco le avisó, como exige la ley, de que había agotado su consumo máximo de 50 euros en roaming.
FACUA.org
España-21/06/2017
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Movistar ha anulado un cargo de casi 4.000 euros que le facturó indebidamente a una usuaria por un supuesto consumo de datos móviles realizado desde un país, Serbia, en el que en realidad nunca estuvo.