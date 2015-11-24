Nuestras accionesIncremento de dos euros mensuales

Movistar incumple sus compromisos de permanencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra a clientes sin Fusión

FACUA recuerda que la modificación continua de tarifas y otras condiciones contractuales de la empresa sin motivo y sin respetar ningún compromiso temporal es una práctica abusiva.

FACUA.org
España-24/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Movistar vuelve a incumplir sus compromisos de permanencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra. En esta ocasión aumentará la factura en dos euros mensuales a todos los clientes -particulares y empresas- que tengan contratados servicio

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