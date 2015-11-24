Movistar incumple sus compromisos de permanencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra a clientes sin Fusión
FACUA recuerda que la modificación continua de tarifas y otras condiciones contractuales de la empresa sin motivo y sin respetar ningún compromiso temporal es una práctica abusiva.
FACUA.org
España-24/11/2015
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FACUA alerta de la nueva subida de precios de Movistar, que no lleva aparejada ninguna mejora en el servicio ni en las prestaciones ofrecidas y no respeta ningún compromiso temporal con los clientes. | Imagen: Lydia López/FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Movistar vuelve a incumplir sus compromisos de permanencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra. En esta ocasión aumentará la factura en dos euros mensuales a todos los clientes -particulares y empresas- que tengan contratados servicio