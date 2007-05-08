Movistar resuelve un problema en sus sistemas por el que cobraba llamadas a cobro revertido aunque no fuesen aceptadas
FACUA pide a la compañía que devuelva de forma automática las cantidades facturadas irregularmente a los usuarios de prepago. Movistar le ha garantizado que no serán incluidas en la próxima factura de los clientes de pospago.
FACUA.org
España-08/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que un fallo en los sistemas de Movistar ha provocado en los últimos días que las llamadas realizadas mediante su servicio Cobro Revertido Nacional fuesen facturadas aunque el destinatario no las aceptase.