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Multa a Johnson & Johnson de 354 millones de euros por otro caso de cáncer vinculado a su talco en EEUU

La compañía deberá pagar 59 millones como indemnización a la afectada y 294 millones de sanción por no advertir de los riesgos.

FACUA.org
América-22/08/2017
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Un jurado de Los Ángeles, en Estados unidos, ha condenado al gigante farmacéutico y de productos de higiene Johnson & Johnson (J&J) a pagar 353,6 millones de euros (417 millones de dólares) por no advertir del riesgo de cáncer vinculado al uso de sus productos

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