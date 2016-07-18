Multa de 638.700 euros a Istobal por excluir del mercado a los servicios técnicos independientes
La CNMC considera que la empresa, fabricante de máquinas de lavado para coches, abusó de su posición de dominio del sector.
FACUA.org
España-18/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 638.770 euros a la empresa Istobal, fabricante de máquinas de lavado para coches, por diseñar una estrategia dirigida a excluir del mercado a los servicios de asistencia téc