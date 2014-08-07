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Nueva ampliación de la CNMC del expediente sancionador en la distribución de vehículos de Opel

Se analizan posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio.

FACUA.org / Europa Press
España-07/08/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado de nuevo la incoación del expediente sancionador abierto en el mercado español de la distribución de vehículos de motor de la marca Opel.

El regulador explica que se han incluido dos

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