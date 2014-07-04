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Nueva multa a EasyJet por discriminar a discapacitados

Las tres sanciones suman un total de 135.000 euros. En el último caso, la aerolínea no dejó embarcar a una mujer de sesenta y cinco años con hemiplejia en 2009 por viajar sola.

FACUA.org
Internacional-04/07/2014
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La compañía aérea Easyjet ha sido multada con 60.000 euros por el Tribunal Correccional de Bobigny, en Francia, por negarse a embarcar a una pasajera británica de sesenta y cinco años con hemiplejia en 2009, según informa el diario 

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