Operación salida de Semana Santa: el gasóleo es un 62,5% más caro antes de impuestos que el año pasado
FACUA aconseja a los conductores no repostar sin comparar precios previamente ya que a día de hoy pueden encontrar diferencias de hasta 76 céntimos por litro en función de la provincia en la que estén.
FACUA.org
España-27/03/2026
Comienza la operación salida de Semana Santa con el gasóleo un 62,5% más caro antes de impuestos que el año pasado en la Península. Así lo revela el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción con gasolineras.FACUA.org, l