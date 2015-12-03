Orange devuelve 500 euros a un socio de FACUA por llamadas a un 803 para conseguir un supuesto empleo
El proceso consistía en realizar llamadas para obtener unos códigos que le daban al usuario una falsa posibilidad de acceder al puesto prometido.
FACUA.org
Madrid-03/12/2015
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FACUA Madrid ha conseguido que Orange devuelva al socio A.M.R. 506 euros correspondientes a las llamadas de tarificación adicional que realizó para conseguir un supuesto empleo.
En octubre de 2014 A.M.R. vio anunciado en un periódico diversas ofertas labo