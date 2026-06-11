FACUA Cádiz solicita información a los ayuntamientos de Jerez y El Puerto tras la intervención en sus ferias de vino sin trazabilidad
La asociación pide conocer si se han abierto expedientes, quiénes son los responsables y qué medidas se adoptarán para proteger a los consumidores en futuras ediciones
FACUA.org
Cádiz-11/06/2026
Feria del Caballo de Jerez 2026. | Imagen: Ayuntamiento de Jerez.
FACUA Cádiz ha presentado sendos escritos ante los ayuntamientos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María para solicitar información sobre las actuaciones desarrolladas tras la intervención por parte de la Guardia Civil de 250 litros de vino fino almacenado a