Fundación FACUA

La Fundación FACUA colabora en siete proyectos de cooperación internacional en América Latina en 2026

Estas iniciativas se llevan a cabo de la mano de organizaciones como la FCCR, CEAP, ASPEC, Acodeco, Fojucc o Educar Consumidores de Colombia, entre otras.

FACUA.org
Internacional-22/06/2026

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, en cumplimiento de su programa para 2026, está patrocinando o colaborando en siete proyectos de cooperación internacional desarrollados por organizaciones e instituciones en diversos países l

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