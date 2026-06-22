La Fundación FACUA colabora en siete proyectos de cooperación internacional en América Latina en 2026
Estas iniciativas se llevan a cabo de la mano de organizaciones como la FCCR, CEAP, ASPEC, Acodeco, Fojucc o Educar Consumidores de Colombia, entre otras.
FACUA.org
Internacional-22/06/2026
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, en cumplimiento de su programa para 2026, está patrocinando o colaborando en siete proyectos de cooperación internacional desarrollados por organizaciones e instituciones en diversos países l