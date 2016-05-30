Orden de retirada de varios lotes de tiras reactivas para medir glucosa en sangre TRUEresult
FACUA alerta de que el producto, fabricado por Nipro Diagnostics en EE UU, puede ofrecer valores erróneamente bajos.
FACUA.org
España-30/05/2016
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La Aemps ha ordenado la retirada de varios lotes de tiras reactivas para medir la glucosa en sangre de TRUEresult. | Imagen: nipro-diagnostics.eu.
FACUA-Consumidores en Acción informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes de las tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre de la m