Nuestras accionesPor un fallo en el proceso de envasado

Orden de retirada de varios lotes de tiras reactivas para medir glucosa en sangre TRUEresult

FACUA alerta de que el producto, fabricado por Nipro Diagnostics en EE UU, puede ofrecer valores erróneamente bajos.

FACUA.org
España-30/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes de las tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre de la m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos