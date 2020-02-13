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Ordenan la retirada de los productos de Lácteos Casa Macán por "incumplimientos graves"

Las autoridades sanitarias han suspendido la actividad de la empresa tras comprobar que sus instalaciones "no permiten garantizar la seguridad de los productos allí elaborados".

Europa Press
España-13/02/2020
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Las autoridades sanitarias han ordenado retirar del mercado los productos de la empresa Lácteos Casa Macán, cuya actividad ha sido suspendida tras detectarse en sus instalaciones una serie de incumplimientos «graves» que «no permiten garantizar la seguridad de los produ

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