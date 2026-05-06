Ordenan la retirada de un lote de colonia para bebés de la marca Suavinex por contener alérgenos no declarados en el etiquetado
Se ha detectado que el producto contiene limonene, linalool y geraniol en una concentración superior al 0,001% sin que figuren en la lista de ingredientes.
FACUA.org
España-06/05/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación del lote 24100513 del producto Suavinex Baby Cologne Memories. Estas medidas se han llevado a cabo tras detectarse la presencia de los alérgenos