Ordenan la retirada de varios lotes de gel de ducha de la marca Kneipp tras detectar la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia
Esta bacteria puede provocar infecciones en personas con problemas respiratorios o con el sistema inmunológico debilitado.
FACUA.org
España-03/09/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón debido a la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia. Este microorganismo puede p