Ordenan la retirada de varios lotes del medicamento Duloxetina Pensa Pharma por contener una impureza por encima del límite establecido

Se emplea en adultos para tratar la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada y el dolor neuropático diabético.

FACUA.org
España-05/12/2025

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes del medicamento para la depresión y la ansiedad Duloxetina Pensa Pharma 60 MG Cápsulas Duras Gastrorresistentes EFG tras detectar una imp

