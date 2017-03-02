Ordenan retirar un lote del antibiótico Dalacin 300 mg por incluir elementos ajenos a la formulación
La Agencia del Medicamento clasifica el aviso como de riesgo medio para la salud de los usuarios.
FACUA.org
España-02/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de un lote del antibiótico Dalacin 300 mg en envase de 24 cápsulas duras, por haberse detectado en una cápsula material orgánico ajeno a la formulación del medicamento. En concreto, se trata del lote A611