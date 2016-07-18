Organizaciones sociales andaluzas urgen a la Junta retomar los trabajos para la renta básica en Andalucía
La presidenta del gobierno andaluz se comprometió hace un año a elaborar un anteproyecto de Ley sobre esta materia, pero aún sigue en punto muerto.
FACUA.org
Andalucía-18/07/2016
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La renta básica se concibe no sólo como una prestación económica sino que incluye también un plan de inserción. | flickr.com/antoniomarinsegovia (CC BY-NC-ND 2.0).
La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía) denuncian la dejadez del Gobierno Andaluz para sacar adelante un texto legislativo