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La presidenta de FACUA y el ministro de Consumo alertan a los inquilinos de la "extrema urgencia" de requerir las prórrogas de sus contratos

Olga Ruiz ha informado a Pablo Bustinduy de la campaña que ha puesto en marcha la asociación para informar y animar a los inquilinos a solicitar la prórroga del alquiler de sus viviendas.

FACUA.org
España-07/04/2026

La presidenta de FACUA-Consumidores en Acción, Olga Ruiz, se ha reunido este martes 7 de abril con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para trasladarle sus reivindicaciones en materia de vivienda.

Ruiz

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