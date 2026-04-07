La presidenta de FACUA y el ministro de Consumo alertan a los inquilinos de la "extrema urgencia" de requerir las prórrogas de sus contratos
Olga Ruiz ha informado a Pablo Bustinduy de la campaña que ha puesto en marcha la asociación para informar y animar a los inquilinos a solicitar la prórroga del alquiler de sus viviendas.
FACUA.org
España-07/04/2026
La presidenta de FACUA-Consumidores en Acción, Olga Ruiz, se ha reunido este martes 7 de abril con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para trasladarle sus reivindicaciones en materia de vivienda.
Ruiz