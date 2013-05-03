Paga unos cigarrillos con un billete de 30 euros y le devuelven el cambio
El autor del fraude asegura que lo encontró en la calle y creía que era un artículo de broma pero lo utilizó "por error".
FACUA.org
Europa-03/05/2013
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Una cajera de Westfalen (Alemania) aceptó el pago de cuatro paquetes de cigarrillos con un billete de 30 euros e incluso devolvió el cambio.
La falsificación era muy buena por el papel y tamaño, salvo que en lugar de 20 la cifra era 30 euros, según public