Peligro para la seguridad: FACUA Euskadi alerta de graves problemas en una serie de vehículos de la flota del autobús urbano de Vitoria
Los conductores del servicio municipal de transporte han dado a conocer que el modelo Vectia puede llegar a quedarse repentinamente sin dirección ni frenos.
FACUA.org
Euskadi-30/04/2026
FACUA Euskadi se ha dirigido al Ayuntamiento de Vitoria para pedirle que tome medidas lo antes posible para solucionar los problemas de seguridad que, según denuncian los conductores del servicio, sufren algunos vehículos de la flota de autobuses urbanos, gestionada por Tuvisa.
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