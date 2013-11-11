Piden a la Comisión Europea que tome medidas para evitar anuncios de venta de órganos en Internet
FACUA denunció en julio de 2012 treinta y cinco ofertas publicadas en ocho páginas webs relacionados con este delito.
FACUA.org
Europa-11/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El eurodiputado de Convergencia Democrática de Cataluña, Ramón Tremosa i Balcells ha solicitado a la Comisión Europea (CE) que tome medidas para evitar que los anuncios publicados en Internet por ciudadanos españoles sobre venta de órgano