Más noticiasSolicitado por el eurodiputado Ramón Tremosa i Balcells

Piden a la Comisión Europea que tome medidas para evitar anuncios de venta de órganos en Internet

FACUA denunció en julio de 2012 treinta y cinco ofertas publicadas en ocho páginas webs relacionados con este delito.

FACUA.org
Europa-11/11/2013
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El eurodiputado de Convergencia Democrática de Cataluña, Ramón Tremosa i Balcells ha solicitado a la Comisión Europea (CE) que tome medidas para evitar que los anuncios publicados en Internet por ciudadanos españoles sobre venta de órgano

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