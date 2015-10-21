Introducción
¿Por qué lo llaman democracia cuando deberían decir timocracia?
Introducción de 'Timocracia. 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores'. Un libro editado por FACUA y su Fundación.
Rubén Sánchez
España-21/10/2015
A mi padre, un luchador ejemplar.
Este libro está basado en hechos reales. Todos los nombres y marcas comerciales que aparecen en él coinciden con los de sus protagonistas. Las conversaciones telefónicas y en redes sociales que reproduce son experiencias personales del autor o inspiradas en fraudes auténticos sufridos por consumidores. Ningún timador fue herido durante su redacción.
INTRODUCCIÓN
¿Por qué lo llaman democracia cuando deberían decir timocracia?
El mundo en el que vivimos se parece mucho al de la película de culto de 1998 Dark City1, una peq
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