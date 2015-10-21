A mi padre, un luchador ejemplar.

Este libro está basado en hechos reales. Todos los nombres y marcas comerciales que aparecen en él coinciden con los de sus protagonistas. Las conversaciones telefónicas y en redes sociales que reproduce son experiencias personales del autor o inspiradas en fraudes auténticos sufridos por consumidores. Ningún timador fue herido durante su redacción.

INTRODUCCIÓN ¿Por qué lo llaman democracia cuando deberían decir timocracia?

El mundo en el que vivimos se parece mucho al de la película de culto de 1998 Dark City1, una peq

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