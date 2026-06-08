Andalucía multa con sólo 10.000 euros al Tío Pepe Festival por prohibir la entrada con comida y bebida de fuera
También por no devolver el dinero correspondiente a los gastos de gestión en caso de modificación de la fecha de celebración o la suspensión del evento.
FACUA.org
Cádiz-08/06/2026
Imagen: Tío Pepe Festival.
Tras la denuncia de FACUA Cádiz, la Junta de Andalucía ha multado a González Byass, empresa organizadora del Tío Pepe Festival, con una ridícula multa de 10.000 euros por no permitir el acceso al recinto con comida y bebida del exterior y por no devolver el dinero de l