Huelga educativa: FACUA CV suscribe un manifiesto en defensa de los servicios públicos esenciales de la comunidad
La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública, creadora del manifiesto, respalda las reivindicaciones del profesorado valenciano y denuncia la política del abandono de lo público por parte de la Generalitat.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-08/06/2026
FACUA Comunidad Valenciana se ha sumado a un manifiesto realizado por la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià, de la que forma parte, en defensa de los servicios públicos esenciales de la comunidad y de respaldo a las reivindicaciones del p