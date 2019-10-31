¿Qué sabes de tu suministro eléctrico?

¿Crees que tu contador de la luz marca más kilovatios hora de los que consumes y no sabes qué hacer? ¿Se te estropeó algún electrodoméstico a causa de un apagón y desconoces cómo reclamarlo? ¿Te quieres cambiar de comercializadora pero dudas de lo que debes tener en cuenta? FACUA Sevilla responde a éstas y otras cuestiones acerca del suministro eléctrico para que conozcas todos tus derechos. ¿Qué necesitas para contratar por primera vez el suministro eléctrico en tu vivienda? Hay que diferenciar dos casos. Uno, si vas a contratar por primera vez el suministro, y otro, si vas a traspasar el contrato de un titular anterior. En el primer caso, necesitar&aa

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