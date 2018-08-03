Más noticiasOperación de los Mossos y la Policía Nacional

Registradas 19 clínicas iDental en varias provincias españolas

FACUA ha pedido su personación en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra esta red de centros odontológicos y se ha puesto a disposición de los afectados para representarlos mediante su equipo jurídico.

FACUA.org / Europa Press
España-03/08/2018
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Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional realizan este viernes registros en clínicas de iDental en Barcelona, Girona y Tarragona a requerimiento de la Audiencia Nacional, ha informado la policía autonómica.

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