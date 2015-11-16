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Retirada de las cápsulas Golden Root Complex comercializadas como estimulante sexual

Se vendían como un complemento alimenticio, pero contienen cantidad suficiente de sildenafilo como para ser consideradas un medicamento.

FACUA.org
España-16/11/2015
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado de las cápsulas Golden Root Complex, comercializadas como estimulante sexual sin que hubiese sido autorizada por la Aemps, que ha decidido prohibir su venta y retirar del mercado t

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