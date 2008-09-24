Retiran unos caramelos en el Reino Unido ante la sospecha de que pudieran tener melamina
Se trata de las golosinas White Rabbit Creamy Candies, comercializadas por la cadena de supermercados Tesco.
FACUA.org
Europa-24/09/2008
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La cadena británica de supermercados Tesco ha retirado «como medida de precaución» un grupo de dulces infantiles que podrían contener melamina, el componente químico responsable de la crisis de la leche contaminada que ha provocado la muerte de cuatro bebé