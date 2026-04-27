Rubén Sánchez solicita nueve años de prisión para Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico
En su escrito de acusación, el abogado del secretario general de FACUA también plantea la comisión de dos delitos de injurias graves con publicidad, por cada uno de los cuáles pide una multa de 12.000 euros. Como responsabilidad civil, reclama una indemnización de 60.000 euros.
FACUA.org
España-27/04/2026
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el agitador ultra Vito Zoppellari Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico —tres años por cada uno de ellos—.