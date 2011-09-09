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Ryanair deja ilegalmente en tierra a embarazadas que no presenten informe de su tocólogo en inglés

FACUA recuerda a las afectadas que tienen derecho a compensaciones económicas más el pago del nuevo billete y los gastos adicionales.

FACUA.org
España-09/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que Ryanair está dejando ilegalmente en tierra a pasajeras embarazadas que no presenten una carta en inglés de su tocólogo en la que se declare que el embarazo no presenta complicaciones y se confirme la fecha probable de parto.

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