Ryanair no permite volar a un menor grancanario que iba a recibir un doble trasplante en Madrid
La aerolínea indicó a la familia que no se pudieron gestionar los billetes por la proximidad de despegue del vuelo. El joven logró llegar a la capital en un vuelo posterior de Air Europa.
FACUA.org
España-16/03/2015
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La aerolínea irlandesa Ryanair no permitió volar a Madrid a un menor de Gran Canarias que necesitaba llegar a la capital para recibir un doble trasplante, de hígado y riñón. Tras recibir la llamada del servicio de trasplantes del Hospital de La Paz el pasado 7 d