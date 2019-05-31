Más noticias

Salud de Murcia pagará 350.000 euros a una paciente por un error que le causó graves secuelas

La afectada tuvo que someterse a dos intervenciones y un tratamiento de radioterapia en Cartagena.

FACUA.org
Murcia-31/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado al Servicio Murciano de Salud (SMS), a través de su compañía aseguradora, a pagar 352.340 euros a una paciente por un error en el diagnóstico que le ocasionó graves secuelas en Cartagena.

Según

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos