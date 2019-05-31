Salud de Murcia pagará 350.000 euros a una paciente por un error que le causó graves secuelas
La afectada tuvo que someterse a dos intervenciones y un tratamiento de radioterapia en Cartagena.
FACUA.org
Murcia-31/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado al Servicio Murciano de Salud (SMS), a través de su compañía aseguradora, a pagar 352.340 euros a una paciente por un error en el diagnóstico que le ocasionó graves secuelas en Cartagena.
Según