San Francisco prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos
El Ayuntamiento ha tomado la medida con el argumento principal de que el consumo de estos productos goza de gran popularidad entre los más jóvenes.
FACUA.org / Agencias
Internacional-26/06/2019
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San Francisco se ha convertido en la primera ciudad en Estados Unidos en prohibir la venta de cigarrillos electrónicos, tanto en establecimientos físicos como a través de Internet.
Según ha informado EFE, el Ayuntamiento ha tomado esta decisión,