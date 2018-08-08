Sancionada la funeraria ASV Funeser SL con más de 500.000 euros por abuso de posición de dominio
El CDCA ha impuesto esta multa por la denegación injustificada a satisfacer la demanda de prestación del servicio de velatorio al Grupo Sur Gestiones Funerarias SL en los tanatorios de Nerja (Málaga), Campillos (Málaga) y Loja (Granada).
Europa Press
Andalucía-08/08/2018
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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (CDCA) ha impuesto una sanción de 521.044 euros a la entidad ASV Funeser, SL, perteneciente al Grupo Ausivi, SL, por la comisión de una infracción «única y continuada de abuso de posición de dominio