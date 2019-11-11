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Sanidad alerta de la presencia de proteína de soja no declarada en fiambre de cerdo de la marca Monells

El producto afectado es fiambre de sándwich finas lonchas marca Monells en envase de 150 gramos, lote 3949.

FACUA.org
España-11/11/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de trazas de soja no declarada en el etiquetado de un fiambre de cerdo procedente de España de la marca Monells.

En concreto, está afectado el fiambre

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